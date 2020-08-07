الجمارك: تسهيل إخراج شاحنات محملة بمنتجات نفطية متوجهة إلى لبنان

2020/08/07 | 09:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيأة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، تسهيل إخراج شاحنات محملة بمنتجات نفطية متوجهة إلى لبنان.

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