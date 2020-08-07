التجارة تعلن استكمال اجراءات توزيع الوجبة الثانية من مستحقات الفلاحين والمزارعين

2020/08/07 | 09:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التجارة، استكمال اجراءات توزيع الوجبة الثانية من مستحقات الفلاحين والمزارعين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم استكمال الوجبة الثانية من مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة لعام 2020"، لافتة إلى أن "وزارة المالية خصصت 353 مليار دينار تمثل وجبتين لغرض دفع مستحقات الفلاحين والمزارعين في جميع محافظات البلاد".

وأضاف البيان :"لقد تسلمنا الدفعة الأولى البالغة 100 مليار دينار عراقي وتم استكمال توزيع هذا المبلغ على المستحقين، كما تم استلام 253 مليار دينار تمثل الوجبة الثانية من مستحقات الفلاحين والمزارعين".

ولفتت الوزارة إلى أن "اعداد جداول من قبل الشركة العامة لتجارة الحبوب لغرض ايصال هذا المبلغ لفروع الشركة في بغداد والمحافظات ، ونحن بصدد استكمال الإجراءات التدقيقية لغرض توزيع المبالغ على مستحقيها".

وتابعت بالقول :"ننفي نفيا قاطعا بأنه لم يتم دفع مستحقات الفلاحين، وانما يجري دفعها من خلال وجبات عن طريق عدة دفعات مالية تقدم من وزارة المالية"، مبينة أن "الهدف من تنظيم الدفعات هو التدقيق بالاموال قبل دفع المستحقات وثانيا دفع المبالغ إلى مستحقيها، فضلا عن إجراء التدقيق والتحقيق اللازمة لغرض ايصال هذه المبالغ لمستحقيها" دون اشكاليات".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مساعد وزير الصناعة والتجارة والمناجم الإيرانية، حميد زادبوم، استحواذ إيران على 25 بالمئة من السوق العراقي، فيما أكد أن الحكومة الايرانية تأمل بارتفاع الحجم مستقبلا الى 20 مليار دولار.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إ

بغداد اليوم- متابعة

كشف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن خطة لإنشاء مناطق صناعية مشتركة على الحدود مع العراق، فيما طالب محافظ إيلام بإعادة فتح الحدود العراقية الإيرانية بالكامل.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن "ظريف أعلن خلال لقا

بغداد اليوم- متابعة

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء مع زيادة إصابات "كورونا" عالمياً وتداعيات ذلك على مستويات الطلب على الخام.

وقال رئيس أبحاث السلع في "بنك أستراليا الوطني" "لاشلان شو" إنه برغم الكشف عن ب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التجارة تعلن استكمال اجراءات توزيع الوجبة الثانية من مستحقات الفلاحين والمزارعين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التجارة تعلن استكمال اجراءات توزيع الوجبة الثانية من مستحقات الفلاحين والمزارعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).