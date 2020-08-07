مسؤول سابق في المخابرات السعودية: الرياض أرسلت فريقا لقتلي في كندا

2020/08/07 | 09:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..زعم مسؤول سابق كبير في المخابرات السعودية يعيش حاليا بالمنفى في كندا، في دعوى قضائية رفعها أمام محكمة أمريكية يوم الخميس، أن ولي العهد محمد بن سلمان أرسل فريقا لقتله في عام 2018.وقال المسؤول السابق والذي يدعى سعد الجابري، إن السلطات الكندية أحبطت تلك المحاولة.وقال أشخاص مطلعون لـ”رويترز” إن الجابري مطلع […]

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