العراق يعترف بعدم التزامه ببنود اتفاق أوبك بلس

2020/08/07 | 09:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

وعد وزير النفط، احسان عبد الجبار، بالتزام العراق باتفاق تخفيض الإنتاج الذي ابرم بين دول أوبك بلس بنسبة 100٪ بداية من الشهر الحالي.



معترفا بعدم التزامه خلال الأشهر الماضية.





وقال بيان مشترك صادر عن وزارتي النفط العراقية والطاقة السعودية اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، ان اتصالا هاتفيا جرى بين وزير النفط احسان عبد الجبار ووزير الطاقة السعودي الامير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، لبحث اخر تطورات الاسواق البترولية، والتعافي المستمر في الطلب العالمي على البترول، والتقدم الذي تحقق باتجاه تطبيق اتفاق اوبك بلس.

واضاف البيان، ان الوزيرين اكدا التزام جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية التام باتفاقية أوبك بلس.

ونقل البيان عن وزير النفط احسان عبد الجبار، تأكيد التزام العراق الثابت باتفاق اوبك بلس، لافتا الى ان العراق سيصل الى التزام بالاتفاق بنسبة 100% مع بداية شهر اب الحالي.

وكان العراق خلال الشهر الماضي، ينكر عدم التزامه بتخفيض الإنتاج، لكن كلام وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار مغاير لما نفته وزارة النفط عن عدم التزام العراق بالاتفاق.





وأشار عبد الجبار الى ان العراق سيضيف تخفيضا من انتاجه بمقدار 400 الف برميل يوميا، في شهري اب وايلول، للتعويض عن الانتاج الزائد في شهور ايار وحزيران وتموز.

واوضح، ان هذا التخفيض يضاف الى الخفض الذي يبلغ 850 الف برميل يوميا، الذي التزم العراق به، في شهري اب وايلول، بموجب اتفاقية اوبك بلس الحالية.

وتابع، ان اجمالي الخفض في انتاج العراق في شهري اب وايلول سيصل (1.25) مليون ومائتين وخمسين الف برميل يوميا لكل شهر، وسيمكن تعديل نسب الخفض بعد ان تنشر المصادر الثانوية الستة ارقام للإنتاج التي تتوصل اليها.

من جانبه، شكر وزير الطاقة السعودي، وزير النفط احسان عبد الجبار، لسعيه لتعزيز التزام العراق باتفاق اوبك بلس.

ولفت البيان الى ان الوزيرين اكدا ايضا ان ما تبذله الدول المشاركة في اتفاق اوبك بلس من جهود باتجاه الالتزام بنسب خفض الانتاج، وكذلك نسب الخفض الاضافية في اطار نظام التعويض، ستعزز استقرار اسواق البترول العالمية، وتعجل بتحقيق توازنها، وترسل اشارات ايجابية الى الاسواق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعترف بعدم التزامه ببنود اتفاق أوبك بلس) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعترف بعدم التزامه ببنود اتفاق أوبك بلس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).