التجارة تعلن تخصيص 353 مليار دينار لمستحقات الفلاحين والمزارعين

2020/08/07 | 09:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة التجارة، تخصيص مبلغ 353 مليار دينار لمستحقات الفلاحين والمزارعين في جميع المحافظات.

وحقق العراق، خلال الموسم الزراعي الحالي، من اكتفاء ذاتي في محصولي الحنطة والشعير، وستقوم وزارة الزراعة بتصدير كميات من الشعير لاكتفاء الحاجة محليا.





ووفقا لبيان صحفي لوزارة التجارة، أن "وزارة المالية خصصت 353 مليار دينار تمثل وجبتين لغرض دفع مستحقات الفلاحين والمزارعين في جميع محافظات البلاد".

وأضافت الوزارة انها "تسلمت الدفعة الأولى البالغة 100 مليار دينار، وتم استكمال توزيع هذا المبلغ على المستحقين، كما تم استلام 253 مليار دينار تمثل الوجبة الثانية من مستحقات الفلاحين والمزارعين".





ولفتت الوزارة إلى انه " تم إعداد جداول من قبل الشركة العامة لتجارة الحبوب لغرض ايصال هذا المبلغ لفروع الشركة في بغداد والمحافظات "، مؤكدة انها "بصدد استكمال الإجراءات التدقيقية لغرض توزيع المبالغ على مستحقيها".





وكان عدد كبير من المزارعين، اشتكوا من قيام دوائر تسويق الحنطة في عدة محافظات برفض الحنطة بسبب عدم مطابقتها للمواصفات وعزوا ذلك إلى ابتزازهم من قبل بعض الفاسدين الذين يشترون الحنطة المرفوضة وبعدها يبيعونها على دوائر وزارة التجارة لتسويقها بأسعار اعلى.





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