2020/08/07 | 09:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سفيرة لبنان لدى الأردن ترايسي شمعون عبر فضائية الـmtv اللبنانية استقالتها اعتراضاً على الإهمال في الإدارة، وفقاً لما نقله موقع “رؤيا” الأردني.وأضافت شمعون: “كلن لازم يروحوا” والمسؤولية يتحملها الكبار وهؤلاء من يجب محاسبتهم وكلّ من استلموا الحكم في لبنان بعد الحرب هم “مريضين نفسياً” والمطلوب انتخابات على أساس قانون انتخاب جديد”.ولفتت شمعون …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السفيرة اللبنانية في الأردن تعلن استقالتها خلال لقاء مباشر وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفيرة اللبنانية في الأردن تعلن استقالتها خلال لقاء مباشر) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفيرة اللبنانية في الأردن تعلن استقالتها خلال لقاء مباشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).