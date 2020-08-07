العراق والسعودية يؤكدان التزامهما التام باتفاق “أوبك+”

2020/08/07 | 09:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..افادت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الجمعة، بإن العراق والسعودية أكدا التزامهما التام باتفاق “أوبك+”.وأكد العراق، أنه سينفذ تخفيضات إضافية لإنتاجه النفطي بنحو 400 ألف برميل يوميا في أغسطس، لتعويض إنتاج فائض في الفترة الماضية بموجب اتفاق “أوبك+” لخفض الإنتاج.وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أي ما يعرف بـ”أوبك+”، خفضا قياسيا […]

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