2020/08/07 | 09:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين عن إطلاق تسليف الموظفين الموطنة رواتبهم على المصرف وحاملي الماستر كارد ضمن خدمة سلفني وبدون فوائد.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان انه “تقرر شمول الموظفين بسلفة (سلفني) التي يتم منحها للموظف شهريًا وتسدد بالتزامن مع استلام راتب الموظف في كل شهر”.واشار الى ان “التقديم على هذه الخدمة يكون الكترونيا واستلامها …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين يطلق خدمة سلفني الشهرية للموظفين ومن دون فوائد وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يطلق خدمة سلفني الشهرية للموظفين ومن دون فوائد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يطلق خدمة سلفني الشهرية للموظفين ومن دون فوائد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).