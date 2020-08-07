شقيقة الرّوح - سيدة عشتار بن علي

2020/08/07 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سيدة_عشتار_بن_علي شَقيقةَ الرّوحِ لَمْ يَبْقَ لِي إلاّكِ أفْضِي لَهَا بِكُلِّ آهْ لِمَ العِتَابُ فَقَدْ أَرْهَقْتِنِي وَيُتْعِبُ الرّوحَ لَوْمٌ أَوْ سِوَاهْ مَازِلْتُ أحْمِلُ حُلْمِي دَائِمًا لِآخِرِ العُمْرِ لاَ أَنْسَى صَدَاهْ عُصَارَةُ القَلْبِ أبْقِيهَا هُنَا في داخِلِي وَعَلى حَرِّ الشِّفَاهْ كَمْ رَقَّصَ الرّوحَ لَيْلٌ مَاتِعٌ إذْ غَازَلَ الوَرْدُ هَامِسًا لُغَاهْ كَم ......





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