إدارة الشرطة تنهي تعاقدها مع كرار جاسم

2020/08/07 | 09:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..كشفت الهيأة الادارية لنادي الشرطة الرياضي الاسباب الحقيقية التي وقفت وراء عدم اتمام عقد تجديد اللاعب كرار جاسم، عطفاً على التسجيل الصوتي الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وفيه معلومات مجانبة للحقيقة.وذكرت إدارة نادي الشرطة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “كرار جاسم وضع عدة شروط في عقده يمكنها ان تسبب عدة مشاكل […]

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