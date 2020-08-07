2020/08/07 | 09:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مصرف الرافدين اليوم الجمعة عن إطلاق تسليف الموظفين الموطنة رواتبهم على المصرف وحاملي بطاقة ماستر كارد ضمن خدمة سلفني ومن دون فوائد .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه “يس عراق” انه “تقرر شمول الموظفين بسلفة (سلفني) التي يتم منحها للموظف شهريًا وتسدد بالتزامن مع استلام راتب الموظف في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يطلق خدمة “سلفني” للموظفين ويوضح حول الفوائد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يطلق خدمة “سلفني” للموظفين ويوضح حول الفوائد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).