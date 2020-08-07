العراق والسعودية يؤكدان الالتزام باتفاق ’’أوبك+’’ وتخفيض انتاج النفط لتعويض زيادة الأشهر الماضية

2020/08/07 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

تعهد وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار اسماعيل، الجمعة (07 آب 2020) بتخفيض انتاج العراق النفطي خلال شهري آب وأيلول، للتعويض عن الزيادة في انتاجه خلال أشهر أيار وحزيران وتموز.





وذكر إعلام وزارة النفط في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان، وتركز الحديث بين الوزيرين حول آخر تطورات الأسواق البترولية، والتعافي المستمر في الطلب العالمي على البترول، والتقدم الذي تحقق باتجاه تطبيق اتفاق أوبك بلس".





ووفقاً للبيان، أكد الوزيران "التزام المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق التام باتفاقية اوبك بلس، مع تأكيد الوزير احسان عبد الجبار اسماعيل التزام العراق الثابت باتفاق أوبك بلس"، مشيراً إلى أن "العراق سيصل إلى التزام بالاتفاق، نسبته تصل 100 في المائة مع بداية شهر آب".





وأوضح عبد الجبار، أن "العراق سيُضيف تخفيضاً من انتاجه بمقدار 400 ألف برميل يومياً في شهري آب وأيلول، للتعويض عن الانتاج الزائد في شهور أيار وحزيران وتموز"، لافتاً إلى أن "هذا التخفيض يضاف إلى الخفض الذي يبلغ 850 ألف برميل يومياً، الذي التزم العراق به، في شهري آب وأيلول، بموجب اتفاقية اوبك بلس الحالية".

ويوم الجمعة الماضي، أفادت بيانات ومصادر بقطاع الطاقة، بأن صادرات العراق من النفط زادت منذ بداية تموز، مما يشير إلى أن العراق ما زال يخفض إنتاجه دون المستوى المستهدف بموجب اتفاق "أوبك+".

ونقلت البيانات أن الصادرات من البصرة وبقية الموانئ في جنوب العراق بلغت حتى 29 تموز الجاري 2.75 مليون برميل يوميا بناء على بيانات من قطاع الطاقة.

واضافت أن ذلك المستوى يزيد بمقدار 50 ألف برميل يوميا عن الأرقام الرسمية لصادرات جنوب العراق في حزيران الماضي.

وبينت أن ما من تغيير كبير، البصرة ما زالت عند 2.7 - 2.8 مليون برميل يوميا.

وكانت وزارة النفط العراقية، قد أعلنت، السبت (1 آب 2020)، إيرادات تصدير النفط لشهر تموز، والتي بلغت أكثر من 3 مليارات و487 مليون دولار.

وبسبب جائحة كورونا انخفض سعر النفط العالمي جراء وفرة العرض وقلة الطلب ما تسبب بأزمة في الدول التي يعتمد اقتصادها على النفط، لتعلن أوبك بلس اتفاقاً يقتضي بتخفيض الانتاج النفطي، لحين استقرار أسعار النفط.

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