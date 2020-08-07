لأول مرة في العراق.. تصنيع جهاز تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية

2020/08/07 | 09:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير عام الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن سفيان فوزي الجبوري، عن نجاح الشركة بتصنيع جهاز تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية (Ultra Violet sanitizer) ولأول مرة في العراق.وذكر الجبوري في تصريح للمكتب الاعلامي في الوزارة أن “الجهاز يقوم بتعقيم عدد من المواد والأدوات ومنها العدد والادوات الجراحية واجهزة الموبايل والتابلت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لأول مرة في العراق..



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