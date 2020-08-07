مشاكل نوم الطفل ترتبط بضعف الأداء الأكاديمي والنفسي الاجتماعي

2020/08/07 | 10:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون في مستشفى فيلادلفيا للأطفال (CHOP)، أن اضطرابات النوم ترتبط بانخفاض الصحة عندما يبلغ الأطفال 10 أو 11 عاما.وتشير النتائج إلى أن مقدمي الرعاية الصحية يجب أن يفحصوا الأطفال بحثا عن مشكلات النوم في كل عمر ويتدخلون مبكرا عند تحديد مشكلة النوم.وسواء كان الأطفال يعانون من مشكلات […]

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