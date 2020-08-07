بيان مشترك مع السعودية: العراق يعوض “إنتاجه الزائد” من النفط بتخفيض إضافي

2020/08/07 | 10:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدر العراق والسعودية اليوم الجمعة بياناً مشتركاً بعد اتصال هاتفي بين وزيري النفط والطاقة في البلدين حول الالتزام بخفض الإنتاج.وبحث الوزيران “أحدث التطورات في أسواق النفط والتعافي المستمر في الطلب العالمي، والتقدم الذي تحقق باتجاه تطبيق اتفاق أوبك+”، كما أكدا التزامها التام باتفاقية المنظمة وحلفاءها.وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد […]

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