المالكي يبحث مع وزير الدفاع خطط الوزارة للارتقاء بجهوزية القوات المسلحة

2020/08/07 | 10:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مع وزير الدفاع جمعة عناد مستجدات الاوضاع الامنية والعمليات العسكرية التي نفذتها مؤخرا تشكيلات الجيش والحشد الشعبي ضمن عملية ابطال العراق الثانية لملاحقة فلول داعش الارهابية .وذكر بيان تلقت “المستقلة” نسخة اليوم الخميس ، ان المالكي اكد على ضرورة توفير جميع متطلبات التطوير للقوات المسلحة، […]

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