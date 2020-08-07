مصرف الرافدين يطلق خدمة “سلفني” لاقراض الموظفين دون فوائد

2020/08/07 | 10:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اطلق مصرف الرافدين خطة لتسليف الموظفين الموطنة رواتبهم على المصرف وحاملي بطاقة الماستر كارد ضمن خدمة / سلفني / بدون فوائد .واوضح المصرف في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الجمعة ، انه ” تقرر شمول الموظفين بسلفة ” سلفني” التي يتم منحها شهريًا ، وتسدد بالتزامن مع تسلم راتب الموظف في […]

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