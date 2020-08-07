2020/08/07 | 10:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلن الاتحاد العراقي للمواي تاي، إصابة لاعبه وبطل آسيا مصطفى التكريتي بفيروس كورونا.وقال الاتحاد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “الاتحاد العراقي يعلن بكل اسف اصابة بطل اسيا للمواي تاي مصطفى التكريتي بفايروس كورونا اللعين”.وأضاف ان “الاتحاد يتمنى من الله الشفاء العاجل لهذا البطل والعودة الى تدريباته ويتابع رئيس الاتحاد مصطفى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيروس كورونا يصيب بطلاً عراقياً بالمواي تاي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيروس كورونا يصيب بطلاً عراقياً بالمواي تاي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).