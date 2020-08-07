العراق والسعودية يؤكدان التزامهما باتفاقية تخفيض الانتاج النفطي

2020/08/07 | 10:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- اكد العراق والسعودية، التزامهما التام باتفاقية /اوبك +/ لتخفيض الانتاج النفطي ، فيما قال العراق انه سيضيف تخفيضا من انتاجه بمقدار 400 الف برميل يوميا، في شهري آب وايلول .جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير النفط احسان عبد الجبار ووزير الطاقة السعودي الامير عبد العزيز بن سلمان بن عبد […]

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