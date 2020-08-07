وزارة الصناعة: تصنيع جهاز تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية

2020/08/07 | 10:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصناعة والمعادن اليوم الجمعة، تصنيع جهاز تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية.

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