مباريات اليوم.. مانشستر سيتي وريال مدريد في

2020/08/07 | 10:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

تقام اليوم الجمعة 7 آب 2020، عدد من المباريات الهامة، في مختلف البطولات على مستوى العالم.

وشهدت ملاعب العالم، عودة الحياة إلى كرة القدم، عقب فترة توقف طويلة شهدها عام 2020، في ظل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي مع ريال مدريد الإسباني على ملعب الاتحاد، في العاشرة مساءً، في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، التي تشهد عودة الحياة بعد توقف استمر حوالي 5 شهور.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مانشستر سيتي على ريال مدريد، على ملعب سانتياجو برنابيو، بنتيجة (2-1).

وعلى ملعب أليانز ستاديوم، يلتقي يوفنتوس الإيطالي مع ليون الفرنسي، في العاشرة مساءً، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، علمًا بأن ليون فاز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل.

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بغداد اليوم/ متابعة

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم فتح باب الترشيح لجميع الراغبين بالإشراف على مباريات دوري الكرة الممتاز والدرجة الاولى ودوري الشباب، فيما حدد مدة الترشيح من يوم الاثنين الموافق 2020/8/10 ولغاية الثلاثاء الموافق 2020/8/25.





وح

بغداد اليوم/ متابعة

حدد رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، يوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين من شهر آب الجاري موعداً لعقد الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للجنة الاولمبية.

و قال حمودي في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "ا

بغداد اليوم/ متابعة

أعلن نادي برشلونة الإسباني عزمه المشاركة في مساعدة الشعب اللبناني على مواجهة الأضرار الناتجة عن الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأوضح رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، من خلال مق

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