لأول مرة.. شركة عراقية تعلن تصنيع جهاز تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية

2020/08/07 | 10:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية إحدى الشركات التابعة وزارة الصناعة والمعادن، الجمعة (07 آب 2020)، نجاحها بتصنيع جهاز تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، ولأول مرة في العراق، وفقاً للبيان.

ونقل بيان وزارة الصناعة الذي تلقته (بغداد اليوم)، عن سفيان فوزي الجبوري، مدير عام الشركة قوله، إن "الجهاز يقوم بتعقيم عدد من المواد والأدوات ومنها العدد والادوات الجراحية، واجهزة الموبايل، والتابلت والكمامات، والاجهزة والادوات الشخصية، مثل النظارات والساعة وغيرها".وأضاف الجبوري، أن "الجهاز يمكن استعماله أيضا في تعقيم الاوراق النقدية والوثائق والكتب الادارية، بشرط تعرضه للإضاءة وبصورة مباشرة".

وأوضح، أن "طريقة عمل الجهاز بأن يتم وضع المادة المراد تعقيمها وسط الجهاز، ويتم تحديد الوقت اللازم للتعقيم حسب نوعية المادة، إذ إن الوقت اللازم لتعقيم السطح الاملس 30 ثانية، بعدها يتم الضغط على مفتاح البدء للعداد".

وأشار إلى أن "الشركة سخرت امكانياتها وطاقاتها من أجل تصنيع مستلزمات ومتطلبات الوقاية من وباء كورونا، ومنها غرف التعفير للأشخاص ومعقم الهواء المحمول، إلى جانب جهودها الكبيرة في توفير مادة الاوكسجين الطبي للمستشفيات والمواطنين وبشكل يومي".

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