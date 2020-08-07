لبنان ترغب بشراء النفط العراقي بأسعار مدعومة

2020/08/07 | 10:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بيروت

أعلنت لبنان، رغبتها بشراء النفط العراقي بأسعار مدعومة خلال الأيام المقبلة.





وقال وزير الطاقة اللبناني، ريمون غجر، في تصريح لقناة العراقية الإخبارية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق قدم النوايا الحسنة لمساعدة الشعب اللبناني قبل الكارثة التي حصلت في بيروت مؤخرا".





وأضاف أن "لبنان تعمل على تطوير العلاقات مع العراق وترغب بشراء كميات من النفط بأسعار جيدة وملائمة مع تسهيلات تناسب الوضع المالي اللبناني".





وقدم العراق لمدة ثلاثة اشهر 300 الف برميل من زيت الغاز مجانا إلى لبنان لتشغيل محطات الكهرباء التي تضررت بسبب تفجير مرفأ بيروت.





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