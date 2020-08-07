2020/08/07 | 10:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي اليوم الخميس توقيف 16 شخصاً بينهم مسؤولون في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق، على خلفية الانفجار الضخم الذي أودى بحياة 137 شخصاً وتسبّب بإصابة 5 آلاف آخرين.وأوضح عقيقي في بيان أنّه “تم استجواب أكثر من 18 شخصاً حتى الآن، من مسؤولين في مجلس إدارة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقيف 16 موظفاً في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق وكالة تقدم الاخبارية.

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