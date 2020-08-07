شركة عراقية تصنع جهاز تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية لأول مرة.. ما علاقته بكورونا؟

2020/08/07 | 10:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت الشركة العامة للصناعات الكهربائية والإلكترونية اليوم الجمعة تصنيع جهاز للتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية لأول مرة في العراق.وقال مدير عام الشركة سفيان الجبوري في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن “الشركة الشركة نجحت بتصنيع جهاز التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية”Ultra Violet sanitizer” ولأول مرة في العراق”.وأضاف: “يقوم الجهاز بتعقيم عدد من […]

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