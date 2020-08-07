قادة الاتحاد الأوروبي يدعون إلى تقديم دعم إضافي للبنان

2020/08/07 | 10:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إلى توفير المزيد من الدعم للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت.وكتب القادة في خطاب نشر مساء، الخميس، وتم إرساله إلى رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي الـ :27 “سيكون للحادث المأساوي عواقب اقتصادية كبرى على بلد كان يواجه بالفعل العديد من التحديات، …

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