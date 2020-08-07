تطبيق “تيك توك” ينشئ مركز بيانات أوروبيا في إيرلندا

2020/08/07 | 10:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت شركة “تيك توك”، أن التطبيق المعني بمشاركة مقاطع الفيديو سوف يستثمر 420 مليون يورو (500 مليون دولار) في مركز تخزين بيانات أوروبي يقام في إيرلندا.وسوف يضم المركز المقترح بيانات المستخدم الأوروبي، بحسب رئيس أمن المعلومات العالمي في تطبيق “تيك توك”، رولاند كلوتير، الذي قال إن “هذه الخطوة سوف تعزز ضمان وحماية […]

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