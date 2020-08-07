وكالة : ايران تستحوذ على 25 بالمئة من السوق العراقي

2020/08/07 | 10:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- عبرت الحكومة الايرانية عن املها بارتفاع حجم التجارة مع العراق الى 20 مليار دولار سنويا ، فيما اشار مسؤول ايراني الى ان ايران تستحوذ على 25 بالمئة من السوق العراقي ولابد من المحافظة على هذه النسبة “.ونقلت وكالة “ايرنا ” اليوم الخميس عن مساعد وزير الصناعة والتجارة والمناجم الايراني حميد زادبوم […]

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