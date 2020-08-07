ترامب يحظر التحويلات المالية للشركة المالكة لـ “وي تشات” و “تيك توك”

2020/08/07 | 10:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة أمراً تنفيذياً بحظر التحويلات المالية لشركة بايت دانس الصينية.وتملك شركة بايت دانس تطبيقات تواصل اجتماعي مثل (تيك توك) و (وي تشات).وتُمنع التحويلات المالية بحسب الإجراءات المتخذة إلى شركة بايت دانس لمدة 45 يوماً.وجدد القرار ما يقوله ترامب بإن “انتشار تطبيقات الهواتف الذكية […]

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