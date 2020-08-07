اليسار الأمريكي ينتفض ... - هاتف بشبوش

2020/08/07 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاتف_بشبوش هناك مقولة جميلة لكاتبٍ أفريقيٍ أسود ( حينما جاءنا الإستعمار كان يملك الإنجيل ونحن نملك الأرض ، وبعد سنينٍ طوال أصبحنا نحن نملك الإنجيل وهم يملكون الأرض ) ...منذ عقود في تأريخ أمريكا لم ينتفض اليساريون بهذا الحجم ليهزوّا عرش الرأسمالية في عقر دارها ، انهم حركة الأنتيفا والأناناركية ، مزيج من الليبراليين واليساريين قاموا بأضخم تظاهرة إحتجاج على مقتل الزنجي (جورج فلويد) .



هذه الحركة إشتراكية منا ......





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