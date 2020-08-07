النمط الاجتماعى, الانتقال من مجاميع سكانية الى مجتمع حديث. الزمان العربى (2/2) - خالد فارس

2020/08/07 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خالد_فارس القسم الثانى: حالات النمط الاجتماعى فى العصر الرأسمالى, الزمان العربى:مقالة الجزء الأول: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687508 .



هناك خمس حالات, نرصدها, ثلاث منها, تشكل فى الوطن العربى بشكل أو بآخر (نسميها الزمان العربى), و لها تفرعات يمكن التعمق فى دراستها.



هذه الحالات ا ......





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