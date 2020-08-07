العمل النيابية: استبعاد المتجاوزين على شبكة الحماية واستبدالهم بآخرين

2020/08/07 | 10:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية ، اليوم الجمعة، عن توجه لاستبعاد المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية واستبدالهم بآخرين.

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