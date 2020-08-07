ترامب يحظر التعامل مع تطبيقي”تيك توك” و”وي تشات” خلال 45 يوما

2020/08/07 | 10:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرين تنفيذيين يوم امس الخميس، يحظران أي معاملات أمريكية مع شركتي ”بايت دانس“ الصينية التي تمتلك تطبيق الفيديوهات القصيرة ”تيك توك“ و“تنسنت“ مالكة تطبيق المراسلة ”وي تشات“ خلال 45 يوما.وجاء الأمران التنفيذيان بعدما قالت إدارة الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع، إنها تكثف جهودها لحذف التطبيقات الصينية ”غير الموثوق بها“ […]

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