الكشف عن حراك نيابي لحل ازمة الكهرباء او اقالة الهيئة الرئاسية

2020/08/07 | 10:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اكد النائب المستقل عباس يابر ان هناك حراكا نيابيا وجمع للتواقيع لعقد جلسة بشأن تردي الكهرباء ومحاسبة المقصرين في ذلك، لافتا الى ان الجلسة وفي حال عدم عقدها فأن الحراك الاخر سيكون باتجاه جمع تواقيع وعقد جلسة لاقالة الهيئة الرئاسية.وقال يابر لـ /المعلومة/، ان “اللجان النيابية تعمل وتؤدي دورها بالشكل المطلوب، لكن […]

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