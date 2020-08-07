الليرة التركية في أدنى مستوى بالتاريخ!

2020/08/07 | 10:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة سجلت العملة التركية اليوم الجمعة أدنى مستوياتها التاريخية أمام الدولار في تداولاتها في ظل تخوف المستثمرين من تكرار أزمة العملة عام 2018.وجرى تداول الليرة التركية اليوم عند مستوى 7.2913 ليرة للدولار، بعدما تم تداولها مطلع العام الجاري عند 5.94 ليرة للدولار، بحسب بلومبرغ.وشهدت العملة التركية خلال الأسبوعين الماضيين تذبذبا وسط […]

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