2020/08/07 | 10:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” اليوم الخميس، إن دول اليونان وقبرص والمجر وبولندا عرضت استضافة مباريات في مسابقتي الأندية القارية إذا حالت قيود السفر لاحتواء انتشار فيروس كورونا دون إقامة المواجهات في الدول الأصلية.ومن المقرر إقامة الأدوار التمهيدية لدوري الأبطال والدوري الأوروبي الموسم المقبل بين 8 اب وأول تشرين الأول، لكن القيود المفروضة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 4 دول تعرض استضافة مباريات أبطال أوروبا وكالة تقدم الاخبارية.

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