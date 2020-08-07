خمسة أطعمة تزيد نسبة الكوليسترول في الدم.. تعرف عليها

2020/08/07 | 10:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوليسترول، مادة دهنية شمعية في خلايا الجسم، ضرورية للعديد من وظائف الجسم، وتساعد في إنتاج وتنظيم الهرمونات، وامتصاص فيتامين (د) وتساعد على الهضم.لكن في بعض الأحيان، قد ترتفع مستويات الكوليسترول لديك عن الطبيعي، ومعنى هذا أن الترسبات الدهنية ستتكون داخل جدران الأوعية الدموية، وستعيق في نهاية الأمر، تدفق الدم في الشرايين.ويمكن أن يؤدي […]

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