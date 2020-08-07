بالوثيقة.. وزارة التعليم العالي تعلن “برنامج عمل الجامعات” للعام الدراسي المقبل

2020/08/07 | 11:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الجمعة برنامج عمل الجامعات ومسارات التعليم المدمج للعام الدراسي المقبل 2021/2020.وقال المتحدث الرسمي باسمها حيدر العبودي في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن “الوزارة حددت آليات عمل متزامنة للدراسات الأولية والعليا عبر التعليم الإلكتروني للمواد النظرية والتعليم الحضوري الذي يغطي متطلبات المواد الدراسية العملية […]

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