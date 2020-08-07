“نتفليكس” تتيح قريبا خواص جديدة لمستخدميها

2020/08/07 | 11:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اتاح تطبيق “نتفليكس” مجموعة جديدة من الخواص والميزات الجديدة كليا لمستخدميه.أشار موقع “تايمز نيوز ناو” إلى أن مستخدمي “نتفليكس” سيتمكنون قريبا من تسريع أو إبطاء أي محتوى أو مقطع فيديو.ورغم أن هذا الخيار متاح في تطبيقات مثل “يوتيوب” منذ فترات طويلة، إلا أنه يعد جديد كليا على شبكة “نتفليكس”.وستسمح “نتفلكس […]

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