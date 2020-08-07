التجارة : سيتم توزيع الدفعة الثانية من مستحقات الفلاحين لعام 2020

2020/08/07 | 11:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلنت وزارة التجارة، عن استكمال الاجراءات اللازمة لتوزيع الدفعة الثانية من مستحقات الفلاحين والمزارعين ، فيما اكدت انها استلمت مبلغ 253 مليار دينار يمثل الدفعة الثانية من مستحقات الفلاحين والمزارعين”.وذكرت الوزارة، في بيان نقلته الوكالة الرسمية :” تم استكمال اجراءات الدفعة الثانية من مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة لعام 2020″، مبينة […]

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