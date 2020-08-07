الخيكاني: مضمون زيارة الكاظمي لواشنطن يجب ان يكون على طاولة البرلمان

2020/08/07 | 11:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان مضمون زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يجب ان يكون على طاولة مجلس النواب، لافتا الى ان الزيارة تحمل في طياتها ملفات كثيرة واحدها الخروج الاميركي من العراق.وقال الخيكاني لـ /المعلومة/، ان “البرلمان مازال غير متابع للمفاوضات التي جرت مع واشنطن بشأن الوجود الاميركي على ارض العراق”.[…]

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