محلل سياسي يحذر من ترك أمر تقسيم الدوائر الانتخابية للاحزاب السياسية

2020/08/07 | 11:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة / دعا السياسي المستقل باسل حسين ، الشباب العراقي الثائر بأن لا يتركوا أمر تقسيم الدوائر الانتخابية للاحزاب السياسية فهي ستخدم مصلحتها .وقال حسين في تغريدة على موقع تويتر تابعتها المستقلة اليوم الجمعة ، أن نظام الاقتراع الأكثري هو من أكثر انظمة الاقتراع القابلة للتلاعب..وختم ، انتبهوا الف مرة وتيقظوا..[…]

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