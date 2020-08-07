2020/08/07 | 11:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صافرات الإنذار تدّوي في إسرائيل قرب حدود لبنان وتل أبيب توضّح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/07 | 11:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صافرات الإنذار تدّوي في إسرائيل قرب حدود لبنان وتل أبيب توضّح) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صافرات الإنذار تدّوي في إسرائيل قرب حدود لبنان وتل أبيب توضّح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).