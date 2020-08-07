نادي النجف يوقع رسميا مع السوري “يوسف قلفة” قادما من الفحيحيل الكويتي

2020/08/07 | 11:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- تسلمت الهيئة الاادارية لنادي النجف الاشرف الكروي نسخة العقد الرسمي الموقع من المحترف السوري يوسف قلفة ليكون آخر اللاعبين المحترفين الذين يتعاقد معهم النادي .ويعد قلفة ، 27 عاما ، من اللاعبين الدوليين المتميزين، وهو احد لاعبي منتخب سوريا الوطني ، ويشغل مركز لاعب وسط ، وكانت آخر محطة احترافية له مع […]

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