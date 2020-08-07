غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة

2020/08/07 | 11:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..شنت طائرات إسرائيلية ليلة الجمعة غارات جوية على موقع تابع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية فلسطينية، دون أن ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.وأفادت وكالة “معا” بأن “الاحتلال استهدف موقع فلسطين التابع للمقاومة شمال قطاع غزة”.بدوره ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائلي “أن طائرات حربية […]

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