صادف زفافها مع الانفجار وانتشرت مقاطعها بشكل واسع.. ماذا قالت “عروس بيروت” ؟

2020/08/07 | 11:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو يظهر تزامن انفجار بيروت مع جلسة تصوير زفاف لعروس لبنانية في ثوب زفافها.تعمل إسراء السبلاني طبيبة في الولايات المتحدة الأميركية وكانت قد وصلت إلى بيروت قبل 3 أسابيع من أجل حفل زفافها.وتبلغ السبلاني من العمر 29 عاماً حيث ظهرت في المقطع […]

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