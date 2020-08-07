2020/08/07 | 11:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، أن مباراة إياب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي الإنجليزي هي واحدة من أربع مواجهات نهائية تتبقى للفريق الإسباني إذا كان يريد التتويج باللقب.ويضرب “الميرينغي” موعداً عصيباً الجمعة، مع السيتي وهو متأخر في النتيجة بعد خسارته ذهاباً بملعب سانتياغو برنابيو 1-2 في شباط الماضي.ويتعين على …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيدان: أمامنا 4 نهائيات للتتويج بدوري الأبطال وكالة تقدم الاخبارية.

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