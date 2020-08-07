تطبيق الواتساب يطرح ميزة البحث المتقدم على نسخة الأندرويد‎

2020/08/07 | 11:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرح تطبيق واتساب بيتا على نظام أندرويد خيار ”البحث المتقدم“، والقادر على تحسين وظيفة البحث داخل محادثات الدردشة عن طريق إضافة عناصر تسمح لك بتصفية عمليات البحث داخل التطبيق.كما أصبح بإمكان مستخدمي واتساب البحث عن الصور ومقاطع الفيديو وملفات ”جيف“ والصوت والمستندات، حيث كان الأمر يقتصر في السابق على البحث عن الرسائل فقط.ووفقا […]

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