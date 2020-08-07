2020/08/07 | 11:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك، قيام كوادرها العاملة في مركز كمرك القائم الحدودي المساهمة في تسهيل إخراج شاحنات محملة بمادة النفط الاسود وزيت الغاز وحسب توجيهات دولة رئيس الوزراء وضمن مبادرة الحكومة العراقية للتضامن وتقديم المساعدات الى دولة لبنان الشقيقة بعد الحادث الأليم الذي تعرضت له العاصمة بيروت.وأكدت الهيئة في بيان ان “كوادرها تعمل بشكل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك تواصل تسهيل ارسال المساعدات إلى لبنان عبر مركز كمرك القائم وكالة تقدم الاخبارية.

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