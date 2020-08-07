أسعار صرف الدولار في المكاتب المحلية اليوم

2020/08/07 | 11:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر “يس عراق” أسعار بيع وشراء الدولار أمام الدينار العراقي في شركات ومكاتب الصيرفة المحلية، وهاي الآتي: سعر البيع للدولار الواحد 1242.5 دينار، أي 124 ألفاً و250 ديناراً لكل 100 دولار.وسعر الشراء للدولار 1232.5 ديناراً، أي 123 ألفاً و250 ديناراً لكل 100 دولار

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